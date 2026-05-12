ChatGPT से बनाई IPL की फर्जी टिकट, स्टेडियम के बाहर बेच रहे थे युवक… दुर्ग के 4 आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का है। यहां आईपीएल मैच के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे थे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी नकली टिकट बेचने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने असली टिकट की डिजाइन और QR कोड जैसी चीजों की हूबहू नकल तैयार की थी ताकि लोगों को शक न हो। पुलिस के अनुसार कुछ दर्शकों को टिकट पर संदेह हुआ, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि टिकट फर्जी हैं और उन्हें डिजिटल माध्यम से तैयार किया गया है।