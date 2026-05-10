Sangita Ketan Shah: दुर्ग में 50 लाख के जमीन सौदे में कथित फर्जीवाड़ा, कंपनी डायरेक्टर दंपती पर FIR दर्ज

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेन्हा गांव का है। यहां रहने वाले दो सगे भाइयों-कल्याण और दयाराम-के बीच काफी समय से जमीन के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के स्तर पर कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।