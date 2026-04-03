जमीन विवाद में खूनी वारदात, बंटवारे को लेकर भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, जानें मामला…

CG Murder News: उसे जिला अस्पताल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है और गांव में भी शोक का माहौल है।मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया में है।