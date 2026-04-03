CG Murder Case: बैठक में बवाल! उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोहनलाल साहू सहित पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की और अप्रिय घटना न हो। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण स्तर पर छोटे विवादों के हिंसक रूप लेने की गंभीर समस्या को उजागर किया है।