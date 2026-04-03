CG Murder Case: बैठक में बवाल! उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

उप सरपंच के भतीजे की हत्या (photo source- Patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित गांव जोगीभाठ में एक बैठक के दौरान हिंसक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। शीतला मंदिर से जुड़े एक मुद्दे पर चल रही चर्चा अचानक विवाद में बदल गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार, गांव में शीतला मंदिर से संबंधित विषय पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक के दौरान उप सरपंच और कुछ ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे यह बहस उग्र होती चली गई और हालात बेकाबू हो गए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसी बीच विवाद को शांत कराने के उद्देश्य से पहुंचे युवक कुणाल देशमुख बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति सोहनलाल साहू ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
घायल अवस्था में उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुणाल देशमुख, उप सरपंच डोमेन्द्र देशमुख के भतीजे थे, जिससे घटना ने और भी भावनात्मक और सामाजिक असर पैदा किया है।
इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोहनलाल साहू सहित पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की और अप्रिय घटना न हो। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण स्तर पर छोटे विवादों के हिंसक रूप लेने की गंभीर समस्या को उजागर किया है।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों, जमीन या सामाजिक मुद्दों को लेकर होने वाले विवाद कई बार गंभीर रूप ले लेते हैं। खासकर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में आपसी मतभेद, नेतृत्व को लेकर असहमति और स्थानीय राजनीति के कारण तनाव की स्थिति बनती रही है।
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