Balod News: तीन वर्षीय मासूम की कब्र से सिर गायब, 3 महीने बाद भी सुराग नहीं, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव

Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक तीन महींने पुराने मामले में अपडेट सामने आया है। पूरी घट्न गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी चौकी के ग्राम माहुद-बी में तीन वर्षीय मासूम प्रिया साहू की कब्र से छेड़छाड़ और सिर गायब होने के मामले में तीन महीने बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। जांच में लगातार हो रही देरी और पुलिस की कथित लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।