22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

पेयजल संकट: जिला अस्पताल 500 रुपए टैंकर खरीद रहा पानी

बालोद जिला अस्पताल के मरीज तेज गर्मी में पानी के लिए परेशान है। 44 डिग्री तापमान में मरीज अस्पताल के अंदर तप रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

May 22, 2026

बालोद जिला अस्पताल के मरीज तेज गर्मी में पानी के लिए परेशान है। 44 डिग्री तापमान में मरीज अस्पताल के अंदर तप रहे हैं।

बालोद जिला अस्पताल के मरीज तेज गर्मी में पानी के लिए परेशान है। 44 डिग्री तापमान में मरीज अस्पताल के अंदर तप रहे हैं। बीते डेढ़ माह से जिला अस्पताल के तीन बोर सूख गए हैं। यहां जिला अस्पताल प्रबंधन नगर पालिका से प्रतिदिन 500 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीद रहा है। 200 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में पानी की खपत एक दिन में लगभग 8 हजार लीटर है, लेकिन रोज 6 हजार लीटर पानी उपलब्ध हो रहा है।

आधे से एक घंटे पानी दिया जाए

अब मांग हो रही है कि जिला अस्पताल को सीधे तांदुला जलाशय से पाइपलाइन कनेक्शन दिया जाए या फिर मुख्य पाइपलाइन से आने वाले पानी को आधे से एक घंटे पानी दिया जाए, जिससे टंकी पर्याप्त भर जाए। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की एक ही मांग है हर हाल में जिला अस्पताल में पर्याप्त पानी की सुविधाएं हो।

नगर पालिका से दो टैंकर से पानी सप्लाई

जिला अस्पताल व मातृ शिशु अस्पताल में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग बाहर से पानी लाने को मजबूर हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन पानी की समस्या के बारे में कलेक्टर को भी अवगत करा चुके हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने पानी के लिए कोई पहल नहीं की है।

यह भी पढ़े :

जनवरी से अप्रैल तक 78 चोरी, सूने घर को निशाना बना रहे चोर

44 डिग्री तापमान में कूलर पंखे उगल रहे आग

जिला अस्पताल व मातृ शिशु अस्पताल में मरीजों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर, पंखे व एसी लगाए गए हैं। एसी काम नहीं कर रहा है। वहीं कूलर भी गर्म हवा दे रहा है। कूलर में पानी डालने के लिए पानी नहीं है। कुछ कूलर में मरीजों के परिजन ही पानी डालते नजर आए।

पालिका व पीएचई ने किया सिर्फ निरीक्षण

जिला अस्पताल प्रबंधन ने जिला व मातृ शिशु अस्पताल में पानी की समस्या के बारे जिला कलेक्टर को अवगत कराया था। इसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पालिका व पीएचई के अधिकारी आए थे। यहां निरीक्षण कर चले गए, लेकिन दोबारा कोई पहल नहीं की गई है।

यह भी पढ़े :

डेढ़ साल से टंकी सूखी, ग्रामीण खरीद कर पी रहे पानी

शौच व नहाने के लिए भी कम पड़ रहा पानी

जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजन शौच व नहाने के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां पानी की किल्लत को देखकर कई मरीजों के परिजन जिला अस्पताल से लगभग 300 मीटर दूर तांदुला जलाशय नहाने जाते हैं।

नगर पालिका से टैंकर मंगाया जा रहा है

जिला अस्पताल बालोद के सिविल सर्जन डॉ. एसके श्रीमाली ने कहा कि जिला अस्पताल व मातृ शिशु अस्पताल के बोर सूख गए हैं। हमने इसकी जानकारी शासन व प्रशासन को दे दी है। मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए नगर पालिका से टैंकर मंगाया जा रहा है। पानी की समस्या को दूर करने पहल करना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

drinking water crisis

drinking water problem

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

viral news

water supply scheme

वाटर क्राइसेस

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 11:57 pm

Published on:

22 May 2026 11:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / पेयजल संकट: जिला अस्पताल 500 रुपए टैंकर खरीद रहा पानी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sushasan Tihar 2026: खाद है तो मिल क्यों नहीं रही? अधिकारियों पर भड़की MLA, बालोद में जमकर कटा बवाल

Sushasan Tihar 2026
बालोद

जनवरी से अप्रैल तक 78 चोरी, सूने घर को निशाना बना रहे चोर

बालोद जिले में कुछ महीनों में चोरों ने आतंक मचा रखा है। सूने घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी सहित नगदी रकम की भी चोरी कर रहे हैं।
बालोद

डेढ़ साल से टंकी सूखी, ग्रामीण खरीद कर पी रहे पानी

बालोद जिले में अधिकारी कलेक्टर के निर्देश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। शायद कलेक्टर के निर्देशों का पालन अधिकारियों को नहीं करना है। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी है और पेयजल समस्या भी गहरा गई है।
बालोद

पेट्रोल आते ही कुछ घंटे में हो गया खत्म

Petrol Pump in Rajasthan File PIC
बालोद

Petrol Diesel Crisis: गैलन-बोतल में डीजल पर रोक, बालोद के 10 से अधिक पेट्रोल पंपों में डीजल खत्म

Petrol Diesel Crises
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.