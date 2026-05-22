पेयजल संकट: जिला अस्पताल 500 रुपए टैंकर खरीद रहा पानी

बालोद जिला अस्पताल के मरीज तेज गर्मी में पानी के लिए परेशान है। 44 डिग्री तापमान में मरीज अस्पताल के अंदर तप रहे हैं। बीते डेढ़ माह से जिला अस्पताल के तीन बोर सूख गए हैं। यहां जिला अस्पताल प्रबंधन नगर पालिका से प्रतिदिन 500 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीद रहा है। 200 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में पानी की खपत एक दिन में लगभग 8 हजार लीटर है, लेकिन रोज 6 हजार लीटर पानी उपलब्ध हो रहा है।