जनवरी से अप्रैल तक 78 चोरी, सूने घर को निशाना बना रहे चोर

गुंडरदेही में हाइवे और ढाबा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने दो ट्रकों से 600 लीटर से अधिक डीजल चोरी कर लिया। ट्रक सीजी 07 सीके 4350 और सीजी 24 टी 2429 में क्रमश: लगभग 300 लीटर और 370 लीटर डीजल भरा था। अज्ञात चोरों ने दोनों ट्रकों की टंकियों को पूरी तरह खाली कर दिया। अनुमान है कि करीब 60 हजार रुपए से अधिक का डीजल चोरी हुआ है। घटना 10 मई रात करीब 12 बजे की है। ट्रक चालक और हेल्पर ढाबे के पास गाडिय़ां खड़ी कर सो रहे थे। सुबह जब उनकी नींद खुली तो डीजल चोरी का पता चला। पीडि़त ड्राइवरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आशंका जताई है कि उन्हें कुछ खिलाया या सुंघाया गया, जिसके कारण वे गहरी नींद में चले गए। घटनास्थल पर अन्य वाहनों के टायर के निशान भी मिले हैं, जिससे पुलिस संगठित गिरोह की संलिप्तता का अनुमान लगा रही है।