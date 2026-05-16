डेढ़ साल से टंकी सूखी, ग्रामीण खरीद कर पी रहे पानी

इस शिकायत पर कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि तीन दिन के भीतर खैरवाही में पानी टंकी से पानी सप्लाई कराएं व ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करें। पीएचई विभाग को दिए गए निर्देश को आज लगभग 11 दिन बीत गए पर यहां न अधिकारी आए और न ही ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी से पानी मिल रहा है। पेयजल समस्या से इस गांव के लगभग 600 से अधिक लोग परेशान हैं। दरअसल यहां पानी सप्लाई के लिए बोर खनन किया गया था पर जलस्त्रोत नहीं मिलने से बोर सूख गया। वहीं दूसरा बोर कराने आज तक विभाग ने ध्यान ही नहीं दिया।