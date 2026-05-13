चाय बागान में मजदूरी करने गए छत्तीसगढ़ के रामेश्वर तेली असम में बने कैबिनेट मंत्री, CM के साथ ली शपथ

अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वजों को चाय बागानों में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ से असम ले जाया गया था। असम के चाय बगान वाले क्षेत्रों (विशेषकर अपर असम) में लगभग 15 लाख छत्तीसगढ़ मूल के लोग बसे हुए हैं, जो वहां की चुनावी और सामाजिक राजनीति में भूमिका निभाते हैं। होजाई स्थित फकीरा बस्ती जैसे गांवों में छत्तीसगढ़ी समुदाय की अच्छी बसाहट है। अक्सर छत्तीसगढ़ से कलाकार असम जाते हैं और वहां के छत्तीसगढ़ी कलाकार भी छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं, जिससे दोनों संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। असम में बस गए इन छत्तीसगढ़िया लोगों को लेकर स्थानीय स्तर पर और छत्तीसगढ़ के साथ उनके संबंधों को लेकर अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम और चर्चाएं होती रहती हैं।