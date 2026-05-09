Balod Accident: बालोद में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक में भिड़ंत से तीन युवकों की दर्दनाक मौत

वर्तमान में बायपास ब्रिज विहार, राजनांदगांव में रहने वाली लक्ष्मी निषाद (34) ने पुलिस को बताया कि वे 28 अप्रैल को ग्राम गंधरी में शादी समारोह में शामिल होने आई थीं। रात में ग्राम गंधरी में रुकने के दौरान पति गंगाराम निषाद से उनकी चर्चा बहस में बदल गई। गंगाराम निषाद ने गाली-गलौज की। जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से पीटा। तभी डामेश्वर निषाद उर्फ दादू भी आ गया और उसने भी गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों और लात से मारा। मारपीट के दौरान उनका एक झुमका भी गिर गया।