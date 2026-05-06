CG News: शादी के दूसरे दिन युवक की मौत, कूलर में पानी भरते समय लगा करंट

शादी से लौटने के बाद प्रमोद गुस्से में और शराब के नशे में पिता के घर आया। उसने गणेश राम से पत्नी का पक्ष क्यों लेने पर वाद-विवाद किया और अपनी मां कुमारी बाई को थप्पड़ मारा। इसके बाद प्रमोद ने पूजा कक्ष से तलवार निकाली। उसने पहले मां के सिर पर वार किया और फिर पिता गणेश राम पर हमला किया। हमला कर प्रमोद मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।