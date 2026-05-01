Murder Case: सोते समय पत्नी को करंट देकर उतारा मौत के घाट, चरित्र शंका में रची साजिश, शातिराना अंदाज में बनाया बहाना

अतिरिक्त लोक अभियोजन संतोष देवांगन ने बताया कि आरोपी धनुक राम बर्मन और मृतिका चंद्रकांता बर्मन ने दो साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 20 अगस्त 2024 की रात दोनों के बीच इसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। रात करीब 2 बजे जब चंद्रकांता गहरी नींद में थी तब आरोपी ने बिजली के नंगे तारों से उसके दोनों पैरों में करंट लगा दिया। पत्नी के छटपटाने के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा और उसने गला दबाकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित की।