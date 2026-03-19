Road Accident: कोयला लोड ट्रेलर पलटने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, चालक गिरफ्तार… मुआवजे के बाद शांत हुआ बवाल

Road Accident: कोरबा जिले के दीपका-पाली मार्ग पर ग्राम नुनेरा हाईस्कूल के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। तीनों ग्रामीण एक बाइक पर सवार होकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने जा रहे थे। इस बीच कोयला लोड ट्रेलर उनपर पलट गया। तीनों गाड़ी के नीचे दब गए। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया। उनकी मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। चक्काजाम कर सड़क पर हंगामा किया। सड़क पर ब्रेकर, सीसीटीवी और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग किया। इसके समर्थन में करीब पांच घंटे तक सड़क चक्काजाम रहा।