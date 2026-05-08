प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे थे पूर्व GM, रास्ते में दर्दनाक हादसा… SECL अधिकारी की मौत

Korba Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एसईसीएल (SECL) गेवरा एरिया के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी की मौत हो गई। हाल ही में उन्हें निर्देशक तकनीकी (डीटी) पद पर प्रमोशन मिला था और वे नई जिम्मेदारी संभालने के लिए सिंगरौली जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा बांगों थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-130 पर चोटिया के पास हुआ। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।