छुट्टी मनाने आ रहे परिवार पर टूटा कहर, कार हादसे में मां और 6 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत, तीन घायल

पुलिस के अनुसार, रीवा मध्य प्रदेश निवासी आशा केशरवानी अपनी छह माह की पुत्री छोटी के साथ कार क्रमांक सीजी 12 एएस 4330 में सवार थीं। कार चला रहा चालक एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सामने से एक अन्य वाहन आ गया, जिससे चालक कार को नियंत्रित नहीं कर सका और कार सड़क किनारे एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा गई। हादसे में आशा केशरवानी और उनकी पुत्री छोटी की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार रीवा निवासी अमितेश गुप्ता, आशा की आठ वर्षीय पुत्री ओजस केशरवानी और कार चालक भी घायल हो गए।