खरीदार बनकर पहुंचीं महिलाएं, सराफा दुकान से साढ़े 4 लाख का सोना पार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, जांच में जुटी पुलिस

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के निहारिका क्षेत्र में संचालित एक सराफा दुकान में तीन महिलाओं द्वारा शातिर तरीके से चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने दुकान संचालक और स्टाफ को बातों में उलझाकर करीब साढ़े 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण पार कर दिए और फरार हो गईं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।