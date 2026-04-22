CG Road Accident: अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई पिकअप, 9 श्रद्धालु घायल, बच्चे की हालत नाजुक

उरगा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होने को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मड़वारानी पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की हालत काफी खराब है, खासकर ढलान वाले हिस्सों में। उनका आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण इस तरह के हादसे बार-बार हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सड़क की मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम जल्द किए जाएं।