धमतरी में बड़ा हादसा: पिकअप वाहन पलटने से 1 की मौत, 17 घायल, मची अफरा-तफरी

Dhamtari Road Accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर झलमला से रानीमाई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है।