IAS Abinash Mishra: शिक्षा में लगाया गया धन इंवेस्टमेंट है, धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्टूडेंट्स को दिए सफलता के टिप्स

IAS Abinash Mishra: धीवर समाज के छात्र-छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना परिवार और समाज का विकास संभव नहीं है। शिक्षा में लगाया गया धन एक इंवेस्टमेंट है बच्चों की शिक्षा में लगाया गया धन कई गुना होकर वापस होता है इससे परिवार समाज और पूरे देश को लाभ मिलता है। ( Chhattisgarh News ) अत: अन्य संपतियों में निवेश की जगह शिक्षा में निवेश करें। धीवर समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जो उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं उन्हें एक मंच पर लाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एन आई टी, आई आई टी कालेजों में ले जाकर शैक्षणिक भ्रमण कराया जाना चाहिए।