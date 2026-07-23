Job Placement: धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला, 182 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं-12वीं से लेकर लॉ ग्रेजुएट तक को मौका

धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला (Photo AI Image)
Dhamtari Job Fair: धमतरी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, धमतरी द्वारा 27 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां कुल 182 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। भर्ती प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय, धमतरी में आयोजित होगा।
इसमें निजी क्षेत्र के नियोजक विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। रोजगार मेले में सेल्स प्रमोटर, लाईफ मित्र, प्यून, सेल्स एक्जीक्यूटिव, पर्चेस असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर और रिसेप्शनिस्ट सहित कुल 182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, लॉ ग्रेजुएट एवं अन्य स्नातक (ग्रेजुएट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को प्लेसमेंट कैम्प के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।
रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर आना होगा, ताकि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने अधिक से अधिक पात्र युवाओं से इस रोजगार मेले का लाभ उठाने की अपील की है। यह आयोजन निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने जिले के पात्र एवं बेरोजगार युवाओं से रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्लेसमेंट कैम्प युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। ऐसे में योग्य अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं।
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