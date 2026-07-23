Job Placement: धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला, 182 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं-12वीं से लेकर लॉ ग्रेजुएट तक को मौका

Dhamtari Job Fair: धमतरी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, धमतरी द्वारा 27 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां कुल 182 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। भर्ती प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय, धमतरी में आयोजित होगा।