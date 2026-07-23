23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धमतरी

Job Placement: धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला, 182 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं-12वीं से लेकर लॉ ग्रेजुएट तक को मौका

Chhattisgarh Job Fair: रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन होगा। 182 पदों पर निजी कंपनियां भर्ती करेंगी। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होकर नौकरी पाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Jul 23, 2026

Job Placement

धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला (Photo AI Image)

Dhamtari Job Fair: धमतरी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, धमतरी द्वारा 27 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां कुल 182 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। भर्ती प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय, धमतरी में आयोजित होगा।

कुल 182 पदों पर भर्ती

इसमें निजी क्षेत्र के नियोजक विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। रोजगार मेले में सेल्स प्रमोटर, लाईफ मित्र, प्यून, सेल्स एक्जीक्यूटिव, पर्चेस असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर और रिसेप्शनिस्ट सहित कुल 182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, लॉ ग्रेजुएट एवं अन्य स्नातक (ग्रेजुएट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को प्लेसमेंट कैम्प के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

ये दस्तावेज साथ लाना होगा

रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर आना होगा, ताकि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने अधिक से अधिक पात्र युवाओं से इस रोजगार मेले का लाभ उठाने की अपील की है। यह आयोजन निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

युवाओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र ने जिले के पात्र एवं बेरोजगार युवाओं से रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्लेसमेंट कैम्प युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। ऐसे में योग्य अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 12:12 pm

Published on:

23 Jul 2026 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Job Placement: धमतरी में 27 जुलाई को रोजगार मेला, 182 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं-12वीं से लेकर लॉ ग्रेजुएट तक को मौका

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी में दिनदहाड़े युवक की नृशंस हत्या, गले पर किए कई वार, खट्टी पुल पर मिली डेडबॉडी

dhamtari Murder
धमतरी

हमारी मांगे पूरी करो… 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धमतरी में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

Congress Protest
धमतरी

कानून-व्यवस्था मजबूत करने SP का बड़ा एक्शन, धमतरी में 8 निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

Chhattisgarh Transfer List
धमतरी

छत्तीसगढ़ के ITBP जवान का निधन, राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार, शोक की लहर

ITBP Jawan Death
धमतरी

Dhamtari News: इथेनॉल पेट्रोल बना वाहन चालकों की परेशानी, मैकेनिक बोले- इंजन सीज होने का भी खतरा

Dhamtari News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.