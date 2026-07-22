धमतरी में दिनदहाड़े युवक की नृशंस हत्या, गले पर किए कई वार, खट्टी पुल पर मिली डेडबॉडी

पुलिस ने मृतक की पहचान ग्राम कुंडेल (मेघा) निवासी 27 वर्षीय नीरज उर्फ राजा साहू के रूप में की है। आरोपियों ने बड़ी बेहरमी से वारदात को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर युवक को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने तालीबानी सजा देते हुए गले पर ही कई घातक वार किए। जिसके चलते घटनास्थल पर मौत हो गई।