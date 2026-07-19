Chhattisgarh Suicide News: घर का दरवाजा खुलते ही मचा कोहराम(photo-patrika)
Chhattisgarh Suicide News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र तीरथ कुमार ध्रुव का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्र की मां मजदूरी के लिए बाहर गई हुई थी। घर लौटने पर दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अंदर प्रवेश किया, जहां बेटे का शव मिला। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 14 वर्षीय तीरथ कुमार ध्रुव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीरथ के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसकी मां मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी।
जब वह वापस लौटीं तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ था।
घटना की सूचना मिलते ही रुद्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छात्र द्वारा यह कदम उठाने के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
धमतरी जिले में हाल के दिनों में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है। इससे पहले 29 जून को जिले में अलग-अलग स्थानों पर तीन युवकों की मौत के मामले सामने आए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के मकेश्वर वार्ड में संजू साहू, अर्जुनी थाना क्षेत्र के अछोटा गांव में गोपाल यादव तथा संबलपुर ओवरब्रिज के पास एक अन्य युवक का शव फंदे से लटका मिला था। इन सभी मामलों की जांच भी पुलिस द्वारा की गई थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल, रुद्री थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और छात्र की मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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