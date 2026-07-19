Chhattisgarh Suicide News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र तीरथ कुमार ध्रुव का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्र की मां मजदूरी के लिए बाहर गई हुई थी। घर लौटने पर दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अंदर प्रवेश किया, जहां बेटे का शव मिला। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।