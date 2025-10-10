विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस! भिलाई इस्पात संयंत्र के 60% कर्मचारी तनाव, BP और शुगर के शिकार…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मियों की संख्या पांच गुना घट चुकी है। बिना अनुभवी ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मियों के स्थान पर ड्यूटी में लगाया जा रहा है। इससे नियमित कर्मियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। नियमित कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में काम के मुताबिक बुलाया जा रहा है। इसका असर कर्मियों के सेहत पर पड़ रहा है। काम का ज्यादा दबाव मनोरोगी बना रहा है।