1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: 1 रुपये में एक्स-रे की सुविधा शुरू, इस जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कब से

CG News: अब लोग मात्र 1 रुपये में एक्स-रे जांच करवा सकेंगे। इस जनहितकारी योजना का शुभारंभ विधायक रिकेश सेन ने जीरो रोड, शांति नगर स्थित अपने विधायक कार्यालय में किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर स्थित वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। अब क्षेत्र के लोग मात्र 1 रुपये में एक्स-रे जांच करवा सकेंगे। इस जनहितकारी योजना का शुभारंभ विधायक रिकेश सेन ने जीरो रोड, शांति नगर स्थित अपने विधायक कार्यालय में किया।

योजना के तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासी विधायक कार्यालय से केवल 1 रुपये की टोकन राशि जमा कर 14 जनवरी से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एक्स-रे जांच की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

विधायक रिकेश सेन ने कही यह बात

शुभारंभ अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि एक्स-रे जांच चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से हड्डियों के फ्रैक्चर, संक्रमण, फेफड़ों की बीमारियां, ट्यूमर, दांतों की समस्याएं और शरीर के भीतर फंसी वस्तुओं का सटीक और त्वरित पता लगाया जा सकता है। सही समय पर जांच से डॉक्टरों को उपचार की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलती है, जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आमजन को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी क्रम में हाल ही में विधायक कार्यालय में नि:शुल्क ब्लड टेस्ट सुविधा भी शुरू की गई है, जिसका रोजाना सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं। यहां एक ही सैंपल से 31 प्रकार की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है।

विधायक सेन ने कहा कि एक्स-रे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अहम हिस्सा है, जो बिना सर्जरी शरीर के अंदरूनी हालात की जानकारी देता है। फ्रैक्चर, जोड़ों की समस्याएं, टीबी, निमोनिया, सांस संबंधी दिक्कतें, पाचन तंत्र की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान में एक्स-रे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें

बड़ी खुशखबरी: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, 150.56 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण कार्य
रायपुर
Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 06:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: 1 रुपये में एक्स-रे की सुविधा शुरू, इस जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कब से

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को मिला स्मार्ट तोहफा, टीओडी टैरिफ समेत कई लाभ

Smart Meter
भिलाई

यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना… कर्ज उतारने पति-पत्नी ने अपना ये शॉर्टकट तरीका, पहुंचे जेल

CG News, Crime news
भिलाई

Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति

Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति
भिलाई

CG Fraud News: बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, आरोपी ने ऐंठे 3 लाख 50 हजार रुपये

CG Fraud News: बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, आरोपी ने ऐंठे 3 लाख 50 हजार रुपये
भिलाई

साप्ताहिक बाजार में कई व्यापारियों के गल्लों से निकले नकली नोट! मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार

CG News, fake 500 rs news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.