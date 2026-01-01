CG News: 1 रुपये में एक्स-रे की सुविधा शुरू, इस जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कब से

शुभारंभ अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि एक्स-रे जांच चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से हड्डियों के फ्रैक्चर, संक्रमण, फेफड़ों की बीमारियां, ट्यूमर, दांतों की समस्याएं और शरीर के भीतर फंसी वस्तुओं का सटीक और त्वरित पता लगाया जा सकता है। सही समय पर जांच से डॉक्टरों को उपचार की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलती है, जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।