CG News: 1 रुपये में एक्स-रे की सुविधा शुरू, इस जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कब से

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर स्थित वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। अब क्षेत्र के लोग मात्र 1 रुपये में एक्स-रे जांच करवा सकेंगे। इस जनहितकारी योजना का शुभारंभ विधायक रिकेश सेन ने जीरो रोड, शांति नगर स्थित अपने विधायक कार्यालय में किया।
योजना के तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासी विधायक कार्यालय से केवल 1 रुपये की टोकन राशि जमा कर 14 जनवरी से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एक्स-रे जांच की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
शुभारंभ अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि एक्स-रे जांच चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से हड्डियों के फ्रैक्चर, संक्रमण, फेफड़ों की बीमारियां, ट्यूमर, दांतों की समस्याएं और शरीर के भीतर फंसी वस्तुओं का सटीक और त्वरित पता लगाया जा सकता है। सही समय पर जांच से डॉक्टरों को उपचार की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलती है, जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आमजन को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी क्रम में हाल ही में विधायक कार्यालय में नि:शुल्क ब्लड टेस्ट सुविधा भी शुरू की गई है, जिसका रोजाना सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं। यहां एक ही सैंपल से 31 प्रकार की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है।
विधायक सेन ने कहा कि एक्स-रे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अहम हिस्सा है, जो बिना सर्जरी शरीर के अंदरूनी हालात की जानकारी देता है। फ्रैक्चर, जोड़ों की समस्याएं, टीबी, निमोनिया, सांस संबंधी दिक्कतें, पाचन तंत्र की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान में एक्स-रे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग