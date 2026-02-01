New Rail Line: भिलाई-दुर्ग के बीच चौथी रेल लाइन का काम शुरू, 150 करोड़ रुपए होंगे खर्च

परियोजना के लिए वन विभाग ने सर्वे के बाद करीब 1,500 पेड़ों की कटाई कराई। वहीं मार्ग में बाधक बने 131 पेड़ों को जड़ सहित स्थानांतरित किया गया। बारिश से पहले इन्हें टाउनशिप क्षेत्र में 100 से 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किया गया। स्थानांतरित किए गए पेड़ों में बादाम, पीपल, बरगद, नीम, डोमर, गुलमोहर, अर्जुन, करण, इमली, आम, जामुन और बेर

शामिल हैं।