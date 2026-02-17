Loudspeaker Ban: रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Loudspeaker Ban: आज से सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो गई है। इसी सप्ताह सीजीबीएसई की परीक्षा शुरू होने वाली है ऐसे में एग्जाम के समय में शोर मचाने वालों पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत जारी किया गया है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को शांति पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।