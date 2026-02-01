RTE Admission 2026: 16 फरवरी से खुल जाएगा पोर्टल, दुर्ग में 1,364 सीटों पर दाखिला

RTE Admission 2026 chhattisgarh: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दुर्ग जिले में पहली कक्षा की 1,364 सीटों पर इस वर्ष प्रवेश दिए जाएंगे। जिले के 513 निजी स्कूल प्रक्रिया में शामिल हैं, लेकिन 228 स्कूलों में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। नर्सरी स्तर समाप्त कर सीधे कक्षा पहली में प्रवेश व्यवस्था लागू होने से सीटों में करीब 65 प्रतिशत की कमी आई है। पहले 524 स्कूलों में 4,267 सीटें थीं, जो इस वर्ष घटकर 1,364 रह गई हैं।