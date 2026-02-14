14 फ़रवरी 2026,

भिलाई

CISF कैंप में सनसनी… पार्किंग एरिया में लटका मिला जवान का शव, पास से एक सादा कागज भी हुआ बरामद

CISF Jawan Suicide: CISF आरटीसी कैंप में 27 वर्षीय जवान ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान किडनी की बीमारी से परेशान बताया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

CISF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

CISF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

CISF Jawan Suicide: दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में स्थित CISF आरटीसी कैंप में तैनात 27 वर्षीय जवान मुकेश सिंह ने गुरुवार देर रात कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह उनका शव कैंप परिसर में साइकिल स्टैंड के पास पार्किंग एरिया में लटका हुआ मिला, जिससे हड़कंप मच गया।

CISF Jawan Suicide: आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं

सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मर्चुरी भिजवाया। पुलिस के अनुसार मुकेश सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वे लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से परेशान थे और संभवतः इसी कारण मानसिक तनाव में थे।

घटना की असली वजह की जांच में जुटी पुलिस

CISF Jawan Suicide: घटनास्थल से एक सादा कागज भी बरामद हुआ है, जिस पर उनके भाई का नाम और मोबाइल नंबर लिखा मिला। पुलिस इसे मामले में अहम सुराग मानकर जांच कर रही है। मर्ग कायम कर लिया गया है और जवान के सहकर्मियों व कैंप स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके।

Updated on:

14 Feb 2026 05:34 pm

Published on:

14 Feb 2026 05:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CISF कैंप में सनसनी… पार्किंग एरिया में लटका मिला जवान का शव, पास से एक सादा कागज भी हुआ बरामद

