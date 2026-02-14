CISF कैंप में सनसनी… पार्किंग एरिया में लटका मिला जवान का शव, पास से एक सादा कागज भी हुआ बरामद

सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मर्चुरी भिजवाया। पुलिस के अनुसार मुकेश सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वे लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से परेशान थे और संभवतः इसी कारण मानसिक तनाव में थे।