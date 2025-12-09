Good news: मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पहली बार हुई रीनल बायोप्सी, किडनी उपचार में जुड़ी बड़ी उपलब्धि, अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

अंबिकापुर. मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में पहली बार रीनल बायोप्सी सफलतापूर्वक की गई। सरगुजा संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि (Good news) के रूप में सामने आया है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से अब क्षेत्र के लोगों को किडनी संबंधी जटिल बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह बायोप्सी हाल ही में संस्थान में पदस्थ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. ऋषभ गुप्ता द्वारा की गई। विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति के बाद यह जीएमसी में नेफ्रोलॉजी सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।