Mother-child died: अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे तो नर्स ने गर्भवती को कर दिया रेफर, एंबुलेंस में हुआ प्रसव, मां-बच्चे दोनों की मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले की एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत (Mother-child died) हो गई। सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने पर महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। रास्ते में एंबुलेंस में असुरक्षित प्रसव होने के कारण नवजात की मौत हो गई। किसी तरह महिला को लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी। मृतका के पति ने सूरजपुर जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अगर सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर की उपस्थिति रहती और तत्काल इलाज मिला होता तो दोनों की जान बच सकती थी।