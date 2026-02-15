दुर्ग-भिलाई में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन, भोलेनाथ की निकलेगी विशाल बारात, केरल की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

भिलाई में 15 फरवरी को भगवान शिव की विशाल बारात निकाली जाएगी, जिसे रिकॉर्ड दर्ज कराने की भी तैयारी है। इस आयोजन को Asia Book of Records और India Book of Records में शामिल कराने की योजना है। बारात में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। करीब चार हजार कलाकार राम, रावण, विभीषण, किन्नर, भूत-प्रेत और अन्य पौराणिक पात्रों की वेशभूषा में शामिल होंगे।