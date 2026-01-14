Tatapani Mahotsav: सीएम ने तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ, भगवान शिव की 60 फीट ऊंची प्रतिमा के समीप उड़ाया पतंग, फिर कही ये बातें

बलरामपुर/राजपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव (Tatapani Mahotsav) का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में प्राचीन शिव चबूतरे पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने 60 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के समीप पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है, जो भारतीय संस्कृति, एकजुटता और समृद्धि का प्रतीक है।