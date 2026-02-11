UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 पेश करते ही सुरेश खन्ना रचेंगे नया इतिहास, प्रदेश को 9 करोड़ का तोहफा!

सुरेश खन्ना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता हैं। वे 1989 से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वे मंत्री रहे और बजट पेश किया। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उन्हें शहरी विकास और संसदीय कार्य जैसे विभाग मिले। अगस्त 2019 से वे वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उनकी ईमानदारी, अनुभव और मेहनत की वजह से पार्टी और सरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। शाहजहांपुर के लोगों का उन पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से वे बार-बार जीतते हैं।