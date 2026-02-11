UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 पेश करने से पहले वित्त मंत्री का बड़ा बयान, सुरेश खन्ना ने खोला राज!

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज बजट 2026 के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का फोकस शुरू से ही आम लोगों पर रहा है। इस बजट में भी हर वर्ग के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। चाहे वह महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों, छात्र हों, मजदूर वर्ग हो या पिछड़े और कमजोर तबके के लोग हों- सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ खास है। सरकार का मकसद है कि राज्य का हर व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़े और उसका जीवन बेहतर बने।