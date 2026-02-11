UP Budget 2026: यूपी में युवाओं को मिलेगा फ्री 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन, मुफ्त कोचिंग का भी प्रबंध

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि इस बार फोकस युवाओं पर है। डिजिटल सुविधा से लेकर नौकरी और स्वरोजगार तक सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट भाषण में युवाओं के लिए जो आंकड़े रखे गए, वे खासे चर्चा में हैं। सबसे बड़ी घोषणा डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर रही। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के युवाओं को 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। यह काम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के विस्तार के लिए 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 49 लाख 86 हजार युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं।