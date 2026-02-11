Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा



रोजगार के क्षेत्र में भी बजट में नई पहल दिखाई दी। हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अंग्रेजी के साथ जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए ‘आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट मॉडल’ लागू किया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग के वास्तविक परिणामों पर नजर रखी जा सके। साथ ही, अगले सत्र से 500 नए सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार के स्किल भी सीख सकें।