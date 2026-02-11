Google Search Privacy Tool: कहीं आपकी निजी जानकारी तो सबके सामने नहीं? घबराएं नहीं, गूगल से 5 मिनट में ऐसे हटाएं अपनी पर्सनल जानकारी

Google Search Privacy Tool: डिजिटल दौर आते आते हर व्यक्ति का जीवन ऑनलाइन हो गया है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस या कोई नई पुरानी इमेज गूगल सर्च में दिख जाए तो यह परेशानी और खतरे दोनों की वजह बन सकती है। मन में ख्याल आता है कि कई हमारी निजी जानकारी इंटरनेट पर सबके सामने तो नहीं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Google Search Privacy Tool (गूगल सर्च प्राइवेसी टूल) को अपडेट किया गया है जिससे अब यूजर्स अपनी निजी जानकारी हटाने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर AI-generated (एआई जनरेटेड) और डीपफेक कंटेंट के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त किया गया है।