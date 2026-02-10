IPhone 18 pro Leaks: A20 चिप से Under Display Face ID तक, क्या Apple बदलने वाला है पूरा फ्रंट डिजाइन?

IPhone18 Pro के कैमरा सेटअप को लेकर भी कई लीक्स सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि कैमरा लाइटिंग के हिसाब से अपर्चर को एडजस्ट कर देगा। इससे ब्राइट (Bright) लाइट और लो (Low) लाइट दोनों में अच्छी फोटोज देखने को मिल सकती है।एप्पल टेलीफोटो लेंस में भी बड़ा अपर्चर दे सकता है। जिससे फोटोग्राफी और बेहतर हो सकती है। साथ ही फ्रंट कैमरा को लेकर लीक बताते हैं कि iPhone18e जैसे एंट्री मॉडल्स को छोड़कर बाकी मॉडल्स में 24MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

कुछ लीक्स में यह भी कहा गया है कि फिजिकल कटआउट बदलकर फ्रंट कैमरा को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट किया जा सकता है।