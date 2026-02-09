सस्ता चार्जर पड़ेगा महंगा, लोकल मोबाइल चार्जर से फोन और जान दोनों को खतरा

स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसे स्थिर वोल्टेज और करंट की जरूरत होती है। ओरिजिनल चार्जर फोन के लिए जरूरी पावर को कंट्रोल करके सप्लाई करता है, जबकि लोकल चार्जर में खराब क्वालिटी के पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वजह से करंट बार-बार ऊपर-नीचे होता है, जिससे बैटरी जल्दी खराब होने लगती है और उसकी लाइफ तेजी से कम हो जाती है। कई मामलों में कुछ ही महीनों में बैटरी बदलवाने की नौबत आ जाती है।