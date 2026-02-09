9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

सस्ता चार्जर पड़ेगा महंगा, लोकल मोबाइल चार्जर से फोन और जान दोनों को खतरा

Local Mobile Charger Dangers: सस्ता लोकल मोबाइल चार्जर आपके फोन और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है। जानिए लोकल चार्जर से बैटरी डैमेज, ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का जोखिम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 09, 2026

Local Mobile Charger Dangers

Local Mobile Charger Dangers (Image: ChatGPT)

Local Mobile Charger Dangers: मोबाइल फोन आज जरूरत बन चुका है। लोग स्मार्टफोन खरीदने में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक खर्च कर देते हैं, लेकिन चार्जर खरीदते समय अक्सर लापरवाही बरतते हैं। कुछ पैसे बचाने के लिए लोग बाजार से लोकल या नकली चार्जर ले आते हैं, जो शुरुआत में तो काम करता दिखता है, लेकिन लंबे समय में यही चार्जर फोन और यूजर दोनों के लिए खतरा बन सकता है।

टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लोकल चार्जर न सिर्फ फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं की वजह भी बन सकते हैं।

फोन और यूजर दोनों के लिए खतरा

ओरिजिनल चार्जर की तुलना में लोकल चार्जर की क्वालिटी काफी खराब होती है। इनमें ओवरहीटिंग कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स की कमी होती है। चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अगर फोन ज्यादा गर्म हो जाए, तो बैटरी फूलने या फटने तक की नौबत आ सकती है। कई लोग फोन को चार्जिंग के दौरान जेब में रखते हैं या सिरहाने लगाकर सोते हैं, ऐसे में हादसे का खतरा और भी बढ़ जाता है।

बैटरी हेल्थ को पहुंचता है बड़ा नुकसान

स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसे स्थिर वोल्टेज और करंट की जरूरत होती है। ओरिजिनल चार्जर फोन के लिए जरूरी पावर को कंट्रोल करके सप्लाई करता है, जबकि लोकल चार्जर में खराब क्वालिटी के पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वजह से करंट बार-बार ऊपर-नीचे होता है, जिससे बैटरी जल्दी खराब होने लगती है और उसकी लाइफ तेजी से कम हो जाती है। कई मामलों में कुछ ही महीनों में बैटरी बदलवाने की नौबत आ जाती है।

शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम

ओरिजिनल चार्जर को बनाने से पहले और बाद में कई सेफ्टी टेस्ट किए जाते हैं। इनमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन और हीट कंट्रोल जैसी सुविधाएं होती हैं। वहीं लोकल चार्जर में इन सेफ्टी फीचर्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नतीजतन, बिजली के उतार-चढ़ाव के दौरान शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बना रहता है, जो घर की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम हो सकता है।

चार्जर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • हमेशा फोन कंपनी द्वारा दिया गया या सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें।
  • बहुत सस्ते और बिना ब्रांड वाले चार्जर से बचें।
  • चार्जर पर आउटपुट वोल्टेज और सेफ्टी सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें।
  • चार्जिंग के दौरान फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो तो तुरंत चार्जर हटा दें।

चार्जर पर थोड़े पैसे बचाने की कोशिश लंबे समय में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। लोकल चार्जर न सिर्फ आपके महंगे फोन को खराब कर सकता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए फोन की तरह ही चार्जर चुनते समय भी समझदारी और सावधानी जरूरी है।

ये भी पढ़ें

एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर
टेक्नोलॉजी
UPI Circle Feature Explained in Hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

09 Feb 2026 11:57 am

Hindi News / Technology / सस्ता चार्जर पड़ेगा महंगा, लोकल मोबाइल चार्जर से फोन और जान दोनों को खतरा

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत

Mobile Recharge Platform Fee
टेक्नोलॉजी

एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature Explained in Hindi
टेक्नोलॉजी

Safer Internet Day 2026: सिर्फ ‘ना’ कहने से नहीं चलेगा काम, फोन में ऑन करें ये सेटिंग्स, बच्चों से दूर रहेगा अडल्ट कंटेंट

Safer Internet Day 2026
टेक्नोलॉजी

वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

Valentine Day Gift Ideas Under 1000
टेक्नोलॉजी

खेत की बीमारी हो या कानून की उलझन… हर समस्या सुलझाएगा भारत जेनएआई? 22 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

Bharat Gen AI
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.