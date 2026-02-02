2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

स्मार्टफोन की लंबी उम्र के लिए अपनाएं 80% रूल, रातभर चार्जिंग पर लगाने वाले लोग आज ही पढ़ लें यह खबर

80 Charging Rule: फोन को 100% चार्ज करना बैटरी की उम्र घटा देता है। 80% चार्जिंग रूल क्या है, रातभर चार्जिंग क्यों नुकसानदेह है और iPhone-Android में चार्ज लिमिट कैसे सेट करें, पूरी जानकारी पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 02, 2026

80 Charging Rule

80 Charging Rule (Image: ChatGPT)

80 Charging Rule: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। ऐसे में उसका लंबे समय तक सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन अनजाने में की जा रही एक आम गलती फोन की बैटरी को समय से पहले खराब कर रही है और वह है फोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करना, खासकर रातभर चार्जिंग पर लगाए रखना।

फोन को 100% चार्ज करने से क्या होता है?

ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। बैटरी विशेषज्ञों के अनुसार, जब फोन 100% चार्ज पर लंबे समय तक लगा रहता है, तो बैटरी पर लगातार हाई वोल्टेज का दबाव बना रहता है। इससे बैटरी का तापमान बढ़ता है और केमिकल एजिंग तेज हो जाती है।

हालांकि नए फोन में ओवरचार्जिंग से बचाने के लिए सेफ्टी फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी 100% चार्ज पर लंबे समय तक रहना बैटरी की क्षमता (Battery Health) को धीरे-धीरे कम करता है।

क्या कहती है टेक्नोलॉजी रिसर्च?

बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले विशेषज्ञों और कई स्टडीज के मुताबिक, लिथियम-आयन बैटरी को 20% से 80% चार्ज के बीच रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस रेंज में बैटरी पर न ज्यादा दबाव पड़ता है और न ही जरूरत से ज्यादा गर्मी पैदा होती है। लगातार 100% चार्ज करने की आदत बैटरी साइकल्स को तेजी से खत्म करती है, जिससे 2-3 साल में ही बैटरी बैकअप कम होने लगता है।

80% रूल क्या है?

80% रूल का मतलब है फोन को हर बार 100% तक चार्ज न करना, बल्कि 80% के आसपास ही चार्जिंग रोक देना।

  • ऐसा करने से बैटरी की लाइफ लंबी होती है।
  • फोन कम गर्म होता है।
  • लंबे समय तक अच्छा बैकअप मिलता है।
  • बैटरी बदलवाने का खर्च टल सकता है।

iPhone में कैसे सेट करें चार्ज लिमिट?

नए iPhone मॉडल्स में Optimized Battery Charging और Charge Limit जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

  • Settings → Battery → Charging में जाएं
  • यहां 80% से 100% तक चार्ज लिमिट चुनने का विकल्प मिलता है।
  • 80% या Optimized Charging चुनने पर फोन खुद चार्जिंग को मैनेज करता है।

Android फोन यूजर्स क्या करें?

कई Android स्मार्टफोन में भी अब Protect Battery या Charging Optimization जैसे ऑप्शन मिलते हैं।

  • Settings → Battery या Battery & Device Care में जाएं।
  • Protect Battery / Charging Optimization को ऑन करें।
  • इससे फोन 80-85% पर चार्जिंग रोक देता है।
  • अगर आपके फोन में यह फीचर नहीं है, तो चार्जिंग अलार्म या रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रातभर चार्जिंग क्यों छोड़नी चाहिए?

  • रातभर चार्जिंग पर फोन लगाने से फोन लंबे समय तक 100% पर रहता है।
  • गर्मी बढ़ने का खतरा रहता है।
  • तकिए या गद्दे के पास चार्जिंग से सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपका महंगा स्मार्टफोन सालों तक सही चले और बैटरी जल्दी जवाब न दे, तो आज ही 100% चार्जिंग की आदत छोड़ दें। 80% रूल अपनाकर न सिर्फ बैटरी की सेहत सुधारी जा सकती है, बल्कि फोन की कुल उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। छोटी सी आदत बदलकर आप बड़े खर्च से बच सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ISM 2.0: सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.60 लाख करोड़ का निवेश, कई राज्यों को मिलेगा फायदा
टेक्नोलॉजी
India Semiconductor Mission ISM 2.0

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

02 Feb 2026 10:46 am

Published on:

02 Feb 2026 10:45 am

Hindi News / Technology / स्मार्टफोन की लंबी उम्र के लिए अपनाएं 80% रूल, रातभर चार्जिंग पर लगाने वाले लोग आज ही पढ़ लें यह खबर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Upcoming Smartphones: फरवरी 2026 में स्मार्टफोन की बाढ़… सैमसंग से एप्पल तक होंगे बड़े लॉन्च

Upcoming Smartphones February 2026
टेक्नोलॉजी

ISM 2.0: सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.60 लाख करोड़ का निवेश, कई राज्यों को मिलेगा फायदा

India Semiconductor Mission ISM 2.0
टेक्नोलॉजी

बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस, AI गवर्नेंस से बदलेगी सरकारी कामकाज की सूरत

Union Budget 2026 AI Governance
टेक्नोलॉजी

5G Internet Slow Problem: 5G नेटवर्क होने के बावजूद नहीं चल रहा इंटरनेट? इन सेटिंग्स से ठीक होगी स्पीड

5G Internet Slow Problem
टेक्नोलॉजी

सरकार ने Wingo ऐप को किया बैन, यूजर्स के फोन से हो रही थी साइबर ठगी

Wingo App Ban India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.