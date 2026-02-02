स्मार्टफोन की लंबी उम्र के लिए अपनाएं 80% रूल, रातभर चार्जिंग पर लगाने वाले लोग आज ही पढ़ लें यह खबर

बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले विशेषज्ञों और कई स्टडीज के मुताबिक, लिथियम-आयन बैटरी को 20% से 80% चार्ज के बीच रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस रेंज में बैटरी पर न ज्यादा दबाव पड़ता है और न ही जरूरत से ज्यादा गर्मी पैदा होती है। लगातार 100% चार्ज करने की आदत बैटरी साइकल्स को तेजी से खत्म करती है, जिससे 2-3 साल में ही बैटरी बैकअप कम होने लगता है।