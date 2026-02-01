Upcoming Smartphones: फरवरी 2026 में स्मार्टफोन की बाढ़… सैमसंग से एप्पल तक होंगे बड़े लॉन्च

फरवरी का सबसे बड़ा आकर्षण सैमसंग का Galaxy Unpacked 2026 इवेंट होगा। लीक्स के मुताबिक, कंपनी 25 फरवरी 2026 को अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra पेश कर सकती है। अल्ट्रा मॉडल में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। साथ ही, प्राइवेसी डिस्प्ले और अपग्रेडेड कैमरा सेंसर इसे और भी खास बनाएंगे। सीरीज में कंपनी का लेटेस्ट Exynos 2600 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।