ISM 2.0: सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.60 लाख करोड़ का निवेश, कई राज्यों को मिलेगा फायदा

India Semiconductor Mission ISM 2.0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश की चिप इंडस्ट्री को नई रफ्तार देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की है। इस मिशन के जरिए सरकार का फोकस केवल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर होगा।