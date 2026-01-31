31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

सरकार ने Wingo ऐप को किया बैन, यूजर्स के फोन से हो रही थी साइबर ठगी

Wingo App Ban India: सरकार ने Wingo ऐप को बैन कर दिया है। जांच में सामने आया कि ऐप यूजर्स के फोन से फर्जी SMS भेजकर साइबर ठगी कर रहा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 31, 2026

Wingo App Ban India

Wingo App Ban India (Image: Freepik)

Wingo App Ban India: भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने Wingo नाम के एक गेमिंग ऐप और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क को बैन कर दिया है। जांच में सामने आया है कि यह ऐप सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि Telecom Mule as a Service के रूप में काम कर रहा था, जिसके जरिए यूजर्स के मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस ऐप के जरिए लोगों के मोबाइल फोन अनजाने में फ्रॉड करने वालों के लिए एक जरिया यानी म्यूल बन गए थे।

क्या है Wingo ऐप का पूरा मामला?

Wingo ऐप खुद को एक अर्निंग ऐप के तौर पर पेश करता था। यह यूजर्स को घर बैठे छोटे-छोटे SMS टास्क पूरे करने के बदले पैसे कमाने का लालच देता था। शुरुआती दौर में भरोसा जीतने के लिए कुछ यूजर्स को मामूली रकम भी दी गई।

हालांकि, जांच में पता चला कि ऐप का असली मकसद कुछ और था। एक बार फोन में इंस्टॉल होने के बाद, यह ऐप यूजर की जानकारी के बिना फोन के SMS फीचर का दुरुपयोग करने लगता था। अधिकारियों के अनुसार, यह ऐप एक-एक फोन से रोजाना 80 से 100 तक फर्जी SMS भेज रहा था।

इन मैसेज में फिशिंग लिंक, फर्जी ई-चालान और UPI फ्रॉड से जुड़े संदेश शामिल थे। चूंकि ये मैसेज असली मोबाइल नंबरों से भेजे जा रहे थे, इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क के फिल्टर इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पा रहे थे।

सरकार का डिजिटल स्ट्राइक

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस ऐप के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए।

सर्वर ब्लॉक: ऐप के कमांड-एंड-कंट्रोल सर्वर को जियो-ब्लॉक कर दिया गया, जिससे यह भारत में काम नहीं कर पाएगा।

सोशल मीडिया पर कार्रवाई: ऐप को प्रमोट करने वाले चार टेलीग्राम चैनल बंद किए गए, जिनके करीब 1.53 लाख सदस्य थे।

YouTube पर बैन: ऐप के प्रचार से जुड़े 53 से अधिक वीडियो यूट्यूब से हटाए गए।

आम जनता के लिए बड़ी चेतावनी

सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने खासतौर पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी ऐप से दूर रहें, जो SMS भेजने या संदिग्ध टास्क के बदले पैसे देने का दावा करता हो।

विशेषज्ञों की सलाह

अनजान सोर्स से बचें: Wingo ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था और इसे थर्ड-पार्टी वेबसाइटों से डाउनलोड कराया जा रहा था। ऐप स्टोर के बाहर से APK फाइल इंस्टॉल करने से बचें।

परमिशन पर नजर रखें: अगर कोई ऐप बिना जरूरत SMS, कॉन्टैक्ट्स या गैलरी की अनुमति मांगता है, तो वह खतरे की घंटी हो सकता है।

तुरंत हटाएं: यदि फोन में Wingo या उससे मिलता-जुलता कोई ऐप मौजूद है, तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें। जरूरत पड़ने पर फोन को फैक्ट्री रीसेट करने पर भी विचार किया जा सकता है।

यह मामला दिखाता है कि आसान कमाई के लालच में डाउनलोड किए गए ऐप किस तरह यूजर्स को साइबर अपराध का अनजाना हिस्सा बना सकते हैं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी वैधता और परमिशन जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: एआई का स्मार्ट दौर और चिप की बढ़ती लागत, क्या महंगा होगा आपका पसंदीदा फोन या मिलेगी राहत?
टेक्नोलॉजी
Budget 2026 Smartphone Price India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

31 Jan 2026 05:42 pm

Hindi News / Technology / सरकार ने Wingo ऐप को किया बैन, यूजर्स के फोन से हो रही थी साइबर ठगी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Vivo V70 सीरीज में मिलेगी 5,000 निट्स डिस्प्ले और 6500mAh बैटरी, जानें लॉन्च से जुड़ी जानकारी

Vivo V70 series India Launch
टेक्नोलॉजी

Budget 2026: एआई का स्मार्ट दौर और चिप की बढ़ती लागत, क्या महंगा होगा आपका पसंदीदा फोन या मिलेगी राहत?

Budget 2026 Smartphone Price India
टेक्नोलॉजी

एक ही रोबोट जो लुढ़केगा, कूदेगा, तैरेगा और उड़ेगा भी

Robot that can jump, roll, swim and fly
विदेश

WhatsApp ला रहा है नया प्रीमियम प्लान? क्या अब चैटिंग के लिए देने होंगे पैसे, जानिए पूरी सच्चाई

WhatsApp Premium Plan
टेक्नोलॉजी

Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके

Instagram Phishing Scam
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.