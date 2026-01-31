सरकार ने Wingo ऐप को किया बैन, यूजर्स के फोन से हो रही थी साइबर ठगी

Wingo App Ban India: भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने Wingo नाम के एक गेमिंग ऐप और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क को बैन कर दिया है। जांच में सामने आया है कि यह ऐप सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि Telecom Mule as a Service के रूप में काम कर रहा था, जिसके जरिए यूजर्स के मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा था।