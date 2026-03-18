Induction Cooktop खरीदने से पहले रुकिए! ये 6 बातें जान लीं तो रसोई में नहीं होगी कोई परेशानी

Induction Cooktop: LPG सिलेंडर की कीमत और सप्लाई को लेकर कई जगहों पर चिंता देखने को मिल रही है। इस स्थिति में कई लोग खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप की तरफ जा रहे हैं। यह बिजली से चलता है। तेजी से खाना बनाना और गैस के मुकाबले काफी सुरक्षित होना भी इसकी खासियत है। इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वे 6 जरूरी बातें जिन्हें इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले जरूर समझ लेना चाहिए।