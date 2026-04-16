एआई के एडवांस इस्तेमाल में भारत काफी आगे, पर छोटे शहरों में ‘सन्नाटा’

एआई के असमान वितरण की कई वजहें हैं। बड़े शहरों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और तेज़ ब्रॉडबैंड उपलब्ध है, जबकि छोटे शहरों और कस्बों में इंटरनेट स्पीड धीमी और अस्थिर रहती है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए अच्छे स्मार्टफोन या कंप्यूटर और हाई-स्पीड डेटा की जरूरत पड़ती है, जो कई छोटे शहरों में महंगा और कम उपलब्ध होता है। दूसरी बड़ी वजह स्किल डिफरेंस है। बड़े शहरों में आईआईटी, एनआईटी जैसी संस्थाएं और टेक कंपनियाँ हैं, जहाँ लोग कोडिंग, डेटा साइंस और जटिल रीजनिंग सीखते हैं। कई छोटे शहरों में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कम हैं और जागरूकता भी सीमित है। इन शहरों में ज़्यादातर लोग एआई को सिर्फ चैटबॉट के रूप में जानते हैं, एडवांस इस्तेमाल (जैसे डेटा एनालिसिस या ऑटोमेशन) से अनजान रहते हैं। तीसरी वजह इकोसिस्टम का प्रभाव है। बेंगलुरु-हैदराबाद जैसे आईटी हब में स्टार्टअप, आईटी कंपनियाँ और टेक जॉब्स भरपूर हैं, जहाँ एआई हर दिन काम में आता है। छोटे शहरों में ज्यादातर पारंपरिक व्यवसाय या सरकारी नौकरियाँ हैं, जहां एआई की ज़रूरत कम महसूस होती है।