‘ड्रामा करते हैं, पब्लिक नाराज है, उन्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए’, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद BJP का एक और बयान

मंत्री ने कहा- लोग उनके (कल्याण बनर्जी) ड्रामे से नाराज हैं और उन्हें संयम बरतना चाहिए। इस तरह का ड्रामा उनके कद के नेता को शोभा नहीं देता। अगर कोई चोट लगी ही नहीं थी, तो फिर इस सारे ड्रामे का क्या मतलब था? अभी सलाह यह है कि उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए।