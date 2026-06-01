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‘ड्रामा करते हैं, पब्लिक नाराज है, उन्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए’, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद BJP का एक और बयान

Kalyan Banerjee Attack: कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। दिलीप घोष बोले- किसी ने मारा या धक्का नहीं दिया, पूरा ड्रामा है।

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कोलकाता

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Mukul Kumar

Jun 01, 2026

Attack On Kalyan Banerjee

कल्याण बनर्जी पर हमला। (फोटो- IANS)

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। अब भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

दिलीप घोष ने कहा- सबने देखा कि क्या हुआ। किसी ने उन्हें (कल्याण बनर्जी को) न तो मारा और न ही धक्का दिया। यह सब ड्रामा था। हमने संसद में भी उन्हें पहले ऐसी नौटंकी करते देखा है, इसीलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते।

'बार-बार उनके बर्ताव को लेकर शिकायतें मिलीं'

दिलीप ने आगे कहा- एक वरिष्ठ वकील, नेता और सांसद होने के बावजूद, उनके बर्ताव को लेकर बार-बार शिकायतें मिली हैं, जिनमें उनकी अपनी पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। कोकिला घोष और महुआ मोइत्रा खुलकर उनकी शिकायत कर चुकी हैं।

मंत्री ने कहा- लोग उनके (कल्याण बनर्जी) ड्रामे से नाराज हैं और उन्हें संयम बरतना चाहिए। इस तरह का ड्रामा उनके कद के नेता को शोभा नहीं देता। अगर कोई चोट लगी ही नहीं थी, तो फिर इस सारे ड्रामे का क्या मतलब था? अभी सलाह यह है कि उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए।

भाजपा पर टीएमसी नेता का हमला

उधर, टीएमसी नेता मदन मित्रा ने अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों के बाद भाजपा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रविवार को कहा- कल्याण बनर्जी अभी भी सदमे में हैं। उन्हें दवा और इलाज की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा- हम उनसे मिलने गए थे। आज कल्याण बनर्जी के साथ ऐसा हुआ और तीन दिन पहले सौगत रॉय के साथ हुआ था। ये सभी वरिष्ठ सांसद हैं। जनता सब कुछ देख रही है। BJP को अच्छा शासन देना होगा क्योंकि वे सत्ता में हैं।

टीएमसी नेता ने कहा- मैंने आपको हमलावरों की तस्वीरें पहले ही दिखा दी हैं, क्या आपने नहीं देखीं? ध्यान से देखिए कि वे कौन हैं और वे किसके साथ हैं। अगर वे तृणमूल से हैं, तो आप इसे साबित करें।

अभिषेक बनर्जी पर हमला

इससे पहले, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर ईंटों, पत्थरों और अंडों से हमला किया गया था, जब वे दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे।

इस दौरान, उनकी आंख में चोट लगी। उन्होंने दावा किया कि यह हमला भाजपा-प्रायोजित था और उनकी जान लेने की साफ कोशिश थी। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रही।

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भारतीय जनता पार्टी

ममता बनर्जी

Published on:

01 Jun 2026 08:30 am

Hindi News / National News / ‘ड्रामा करते हैं, पब्लिक नाराज है, उन्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए’, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद BJP का एक और बयान

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