IPL 2026 Final: ‘बेंगलुरु के साथ अन्याय हुआ है’, RCB के आईपीएल जीतने के बाद डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 (IPL 2026) का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही RCB ने लगातार दूसरी बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की है। इस जीत के बाद कर्नाटक में फाइनल मुकाबले के आयोजन को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेंगलुरु के साथ अन्याय हुआ है।