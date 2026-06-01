कौन हैं देश के नए CDS जनरल सुब्रमणि और नौसेना प्रमुख एडमिरल स्वामीनाथन?

Indian defence News: रविवार को नई दिल्ली में देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल एनएस राणा सुब्रमणि और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पदभार ग्रहण कर लिया। जनरल सुब्रमणि सीडीएस बनने से पहले सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनके नेतृृत्व में सशस्त्र बलों का लक्ष्य ‘जय’ अर्थात जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और नवाचार रहेगा। वहीं नौसेना की कमान संभालने एडमिरल स्वामीनाथन कम्यूनिकेशन और इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं।