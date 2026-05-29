पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क मामले में NIA की कार्रवाई, चार राज्यों में 12 जगहों पर छापेमारी

NIA Raids: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को चार राज्यों में 12 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी एक ऐसे मामले में की गई जिसमें एक पाकिस्तानी एजेंट और सीमा पार से रची गई एक कथित आतंकी साजिश शामिल है। यह तलाशी उत्तर प्रदेश (पांच जगह), राजस्थान (दो), बिहार (दो) और महाराष्ट्र (तीन) में उन लोगों को निशाना बनाकर की गई, जिन पर इस मामले से जुड़े होने का शक है।