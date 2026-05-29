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कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का कल होगा फैसला, शाम 4 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को औपचारिक रूप देने के चल रहे प्रयासों के बीच कर्नाटक कांग्रेस विधानमंडल पार्टी (सीएलपी) ने 30 मई को शाम 4 बजे एक बैठक बुलाई है।

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बैंगलोर

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Shaitan Prajapat

May 29, 2026

Siddaramaiah, DK Shivakumar

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (Photo - IANS)

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का फैसला कल यानी शनिवार को होगा। कांग्रेस ने शनिवार को शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। सीएलपी सचिव अल्लामाप्रभु पाटिल ने एक पत्र जारी कर कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधान परिषद में सदन के नेता एनएस बोसेराजू और पार्टी के सभी कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहेंगे।

बैठक में चुने जाएंगे नए विधायी दल के नेता

उन्होंने कहा कि मुझे विधानमंडल दल के नेता द्वारा यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और बिना किसी असफलता के भाग लें, सभी कांग्रेस विधायकों को संबोधित पत्र में कहा गया है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस एक नए विधायी दल के नेता का चुनाव करने और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी कर रही है।

अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, कर्नाटक में नए नेतृत्व पर शिवकुमार का बयान

पूर्व उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नए मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शनिवार को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई गई है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस हाई कमांड के साथ बातचीत अभी भी जारी है और पार्टी के सभी विधायकों को बैठक के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।

शिवकुमार के घर पर लगे पोस्टर

अटकलें लगाई जा रही है कि कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिवकुमार के समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी तस्वीर वाले पोस्टर बेंगलुरु स्थित उनके आवास के बाहर लगाए गए हैं।

सिद्धारमैया और शिवकुमार की नेमप्लेट हटाई

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, इसलिए विधान सौधा के कर्मचारियों ने सिद्धारमैया (मुख्यमंत्री के रूप में) और डीके शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री के रूप में) की नेमप्लेट अलमारी में रख दी हैं।

सतीश ने जारकीहोली ने समर्थकों के साथ मंदिर में पूजा

कर्नाटक के पूर्व मंत्री सतीश जारकीहोली के समर्थकों ने गोकाक स्थित देवी लक्ष्मी के मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रार्थना की गई कि उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए।

सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने की पूरी उम्मीद है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार करने और मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग करने के बाद सीएलपी की बैठक हुई है। सिद्धारमैया को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कहा गया है।

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Updated on:

29 May 2026 02:14 pm

Published on:

29 May 2026 01:22 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का कल होगा फैसला, शाम 4 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक

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