कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का कल होगा फैसला, शाम 4 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का फैसला कल यानी शनिवार को होगा। कांग्रेस ने शनिवार को शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। सीएलपी सचिव अल्लामाप्रभु पाटिल ने एक पत्र जारी कर कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधान परिषद में सदन के नेता एनएस बोसेराजू और पार्टी के सभी कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहेंगे।